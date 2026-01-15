Собственик на хранителен магазин в Казанлък сигнализира за фалшива банкнота от 100 евро. Копюрът е бил доста добър фалшификат. Той не само подаде сигнал към полицията за двамата мъже, влезли в магазина и купили с фалшификата кутия цигари и чипс, но и успя да ги открие, давайки тази информация на полицията. Има ли съмнение за престъпна група, която разпространява фалшиво евро в града?

Установиха фалшиви евро банкноти в казина в Кюстендил и Вършец

„Когато видяхме банкнотата, първо се осъмни колегата. Фалшификатът беше емисия 2002 г. Подадохме сигнал на 112. Дойде патрул, който ни насочи към РПУ, за да пуснем жалба. Качих в социалните мрежи въпросните лица. За 2 часа разбрахме кои са, откъде са, че са криминално проявени. Имахме 2 сигнала от търговски обекти, в които те са опитали да дадат фалшиви пари. Предадохме цялата информация на полицията, но от тяхна страна нямаше никаква реакция. Едно от лицата реши да дойде да ни се извини и да възстанови сумата. Разпитах го и ми обясни цялата схема - откъде са взели парите, колко са. Купили са ги общо 4 лица на територията на София. Заплатили са чрез криптовалута и са получили локация къде ще бъдат оставени фалшивите банкноти. Въпросните не са задържани от полицията, те са се предали с адвокатите си без телефони и с идеално изчистени от следи домове”, разказа в предаването „Здравей, България” Радослав Христов, собственик на обекта.

От прокуратурата съобщиха за NOVA, че по случая се води досъдебно производство.