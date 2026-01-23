„Приключих“. Това гласи описанието на Facebook публикацията на бившата първа дама Десислава Радева. Под него тя е споделила с последователите си песента „Freedom“ – в превод „Свобода“, на Кейн Уокър.

Ето какво гласи преводът на текста на песента:

Думите не означават нищо за мен

Този живот не дава никакви гаранции

Времето не чака, то просто си лети

Затова живея истината си и оставям нещата да си вървят

Правих грешки, изтърпях времето си

Загубих няколко неща, които наричах свои

Но се научих да обичам, научих се да се боря

И все още спя добре през нощта

Припев

Затова налейте това питие за хора като нас

Бяхме повалени, но все пак се изправяме

Правим всичко възможно, понасяме ударите си

И научаваме какво е истинска свобода

Куплет

Някои хора говорят, други просто избледняват

Нямам време за игрите, които играят

Държа на думата си, пазя спокойствие

Нека шумът утихне, нека умът ми диша

Нямам нужда от слава, не ми трябват похвали

Само няколко добри години и по-добри дни

Ако добрият Господ наблюдава, надявам се, че вижда

Човек, който просто се опитва да живее и да бъде свободен

Припомняме, че днес Конституционният съд сложи край на мандата на Румен Радев като президент, след като той сам подаде оставка.

Редактор: Дарина Методиева