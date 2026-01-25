-
Той се занимава с пациенти, болни от СПИН и HIV
Д-р Евгени Пенчев завършва медицина в Германия, но решава да се върне у нас. Така той започва да се занимава с лечението на СПИН и HIV, а също така и хепатит.
Лекарят казва, че хората, които са заразени с HIV, вече могат да живеят нормален живот заради напредъка на науката. Той разказа повече за заболяването и за начина на лечение.
Родителите на д-р Пенчев също са лекари. За самия него работата е много е важна, а радостта от това, че помага на пациенти с такава диагноза, е голяма.
Повече гледайте във видеото.
