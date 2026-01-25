Турски автобус с организирана екскурзия от България за Турция се е запалил на граничния пункт "Капъкуле". Инцидентът е станал малко след полунощ.



В превозното средство са пътували малко над 20 турски граждани.

След влизане в района на митническия пункт автобусът е спрял пред безмитния магазин, където пътниците са слезли. Малко след това са били забелязани дим и пламъци, излизащи от автобуса.



На място бързо са реагирали турските власти и екипи на пожарната, които са успели да загасят пожара. По първоначална информация няма пострадали хора. Причините за инцидента се изясняват.