Мъж спа под колата си, за да охранява регистрационните ѝ номера. Потърпевшият останал без табели след поредната им кражба. Той се притеснява, че с откраднатите номера могат да се извършат злоупотреби, които да го вкарат в абсурден капан.

Оказва се, че за попадналите в подобна хипотеза следва истинско ходене по мъките - нова регистрация, нови номера, транспортиране с пътна помощ, смяна на талони и куп други документи. А шофирането без табели е грубо нарушение на закона, което се наказва сурово.

Потърпевшият Мартин Гергов споделя, че е прекарал нощта в спален чувал под колата си, за да дебне извършителя. Определя преживяването като тактическа подготовка на бивш военен. "Първият път, когато ми откраднаха номерата, разбрах, че ги няма, чак като я закарах в сервиза. Когато там ми казаха, че съм шофирал без табели, помислих, че се шегуват с мен. Но на записите от камерите видях, че действително съм я закарал без номера. Звъннах в КАТ, защото колата ми беше с гръцка регистрация. Препратиха ме към гръцкото консулство. Оттам пък обясниха, че тъй като случаят е прецедент, не могат да ми помогнат", разказва Гергов.

По думите му от Районното управление поискали той да отиде, за да докладва кражбата, вместо да униформени да се отзоват на местопрестъплението. "Дадох пълни показания. След това, чрез зет ми, който е полицай в Гърция, нещата се задействаха. Гръцката полиция получи един входящ номер. В крайна сметка ми изпратиха нови номера. Преди седмица обаче забелязах, че пак ги няма. Звъннах отново на КАТ, а те ме накараха да повторя процедурата. Номерът се вкарва като откраднат в системата. Сега отново няма как да шофирам колата, която е на името на майка ми. Трябва да си поставя транзитни номера, но първо следва да ми я репатрират. Вече сложих камери и ще следя дали отново ще има подобно посегателство", категоричен е Мартин.

