42-годишен мъж е задържан за умишлен палеж на апартамент в жилищен блок в Хасково, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от местния кореспондент на БТА. Инцидентът е станал вечерта на 25 януари в жилище на бул. „Васил Левски“.

По данни на полицията към момента на пожара в апартамента не е имало хора. Огънят е нанесъл щети по част от покъщнината, като при огледа е установено, че пламъците са тръгнали едновременно от две стаи и коридора – обстоятелство, което е насочило разследващите към версията за умишлен палеж.

След предприети издирвателни действия е задържан мъж, известен на органите на реда. При разпита той е признал за извършеното деяние и е дал подробности за начина, по който е запалил жилището. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Ралица Атанасова