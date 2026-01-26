Осъдиха 16-годишен тийнейджър за проявена жестокост към коте на публично място и в присъствието на други две непълнолетни лица. Разследването започнало след подадени множество сигнали в Районната прокуратура в Габрово за публикуван във Facebook видеоклип, съобщава DarikNews .

На 25 август миналата година в Севлиево младежът проявил жестокост към 3-месечно коте, което ударил със сила в пътната настилка и причинил смъртта му, посочват от прокуратурата.

Деянието било извършено на публично място. Въпреки непълнолетието си, тийнейджътрът е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, твърдят от държавното обвинение.

Наложено му е наказание пробация за срок от една година с пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес, задължителни периодични срещи с пробационен служител и 100 часа обществено полезен труд за срок от една година.

Направените по делото разноски в размер на 1881,44 лева, равняващи се на 964,85 евро, също следва да бъдат заплатени. Делото е приключило след одобрено от съда споразумение.

Редактор: Станимира Шикова