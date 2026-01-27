Снимка: iStock
-
Марк Рюте се обяви против създаването на европейска армия
-
Кирил Петков: Няма да правя нов политически проект
-
Искрен Иванов: Сенатът на САЩ не е ратифицирал Съвета за мир на Тръмп
-
Евроатлантическият свят: Просто криза или край на приятелството?
-
Ива Митева: Данните на НСИ не са критерий за това кой има избирателни права в България
-
Алексиева: Ако скенер в някоя секция се повреди, няма да можем да гласуваме нито на машина, нито с хартия
Срещата ще започне преди обяд
Президентът Илияна Йотова започва консултации за съставяне на служебно правителство. Първо държавният глава ще говори с председателя на Народното събрание Рая Назарян. Срещата ще започне преди обяд.
Припомняме, че част от потенциалните кандидати - омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев, вече отказаха да са служебни премиери. Сред отказалите се от поста беше и Рая Назарян.
Кои са първите задачи на Илияна Йотова като президент
След като бъде назначен нов служебен премиер, ще бъде оповестена и датата на изборите. По Конституция основната задача на служебното правителство е да организира и проведе избори в срок до два месеца от назначаването му. Това означава, че вотът може да бъде насрочен и по-рано от този максимален срок.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни