Президентът Илияна Йотова започва консултации за съставяне на служебно правителство. Първо държавният глава ще говори с председателя на Народното събрание Рая Назарян. Срещата ще започне преди обяд.

Припомняме, че част от потенциалните кандидати - омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев, вече отказаха да са служебни премиери. Сред отказалите се от поста беше и Рая Назарян.

Кои са първите задачи на Илияна Йотова като президент

След като бъде назначен нов служебен премиер, ще бъде оповестена и датата на изборите. По Конституция основната задача на служебното правителство е да организира и проведе избори в срок до два месеца от назначаването му. Това означава, че вотът може да бъде насрочен и по-рано от този максимален срок.

Редактор: Станимира Шикова