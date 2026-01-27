Абсолютно неясно е защо беше създаден Съветът за мир и какво ще прави. Около това мнение се обединиха политологът Любомир Стефанов, социологът Андрей Райчев и журналистът Людмил Илиев в студиото на „Здравей, България”.

„Очакваме този Съвет да бъде нещо голямо и значимо. От това, което четем в устава му обаче, аз не виждам друго, освен полиране на егото на Тръмп. Участието на държавите е проява на учтивост. Няколко държави подкрепят, други се въздържат, а ЕС няма категорична позиция”, каза Стефанов за новосформираната структура.

„Клубът, който се създава около президента Тръмп, ми прилича на коалиция на желаещите, които декларират вярност към Вашингтон”, коментира Илиев.

Той добави, че не може един външнополитически ход с толкова драматични последици да бъде поднесен на българската общественост и институции по този начин. „Ние разбрахме, че сме се присъединили към въпросния Съвет за мир буквално в деня, в който беше подписано споразумението”, заяви още Илиев.

„Между Европа и САЩ се натрупва напрежение с неизвестен изход. Каквато и политика да предприеме Европа в бъдеще, сега трябва да приеме това, което САЩ правят”, каза социологът Андрей Райчев.

Според него в този Съвет най-сензационното е участието на Лукашенко и потенциалното участие на Путин. По думите му това е гигантско изпитание за Европа.

