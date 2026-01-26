Присъединяването на България към Съвета за мир, иницииран от американския президент Доналд Тръмп, буди обществени дискусии и разнопосични експертни мнения. Международният анализатор Огнян Дъскарев определи присъединяването ни към борда като „добро решение“ за България. По думите му страната няма да има финансови задължения в началния период. Той подчерта, че няма да плащаме „входна“ такса и евентуални финансови ангажименти биха възникнали едва след няколко години. Според Дъскарев инициативата на Тръмп цели създаването на „паралелна структура на ООН“, която отразява дълбокото разделение в света и в Европа.

В студиото на "Здравей, България" анализаторът заяви, че именно Тръмп е изиграл ключова роля за спирането на военните действия в Газа и Съветът за мир е част от този по-широк геополитически контекст. "България има капацитет да играе активна роля в подобен формат", смята Дъскарев.

Проф. Марин Русев обаче предупреди, че България е влязла в опасна дипломатическа ситуация. Той отбеляза, че страната ни вече е направила няколко важни стъпки, включително по пътя към Шенген, и не може да си позволи да търси едновременно одобрение от всички. Според проф. Русев подписването, последвано от отлагане на ратификацията, е рискована стратегия.

Експертът заяви, че при подписването на документа много малко хора са знаели какво пише в него и определи съдържанието му като проблематично, с „авторитарни правила“. По думите на професора най-добрият ход за страната е документът изобщо да не бъде ратифициран, макар и да това да се доведе докрай като процедура.

