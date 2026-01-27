Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи, паднали в понеделник и вторник. Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Река Арда е заляла железобетонния мост, разположен на републикански път в района на село Китница. Така засегнатите населени места отново са откъснати от света.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци.