Граждани се събраха на протест в София срещу присъединяването на България към Съвета за мир, иницииран от американския президент Доналд Тръмп.

Според организаторите България не трябва да бъде използвана като „политически параван за прикриване на престъпления срещу човечеството като геноцида в Газа“.

"За" и "против" влизането на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп

Протестиращите настояват Народното събрание да отхвърли ратификацията на този договор, а премиерът в оставка Росен Желязков да оттегли своя подпис.

