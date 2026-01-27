-
Политолог: Индексът на общественото недоволство се покачва заради бюджета, политиците и еврото
-
Спортни новини (27.01.2026 - обедна)
-
Еврото, банковата стабилност и златото в несигурни времена: Какво да очакват българите
-
Триумф на Цанко Цанков на Световната купа по зимно плуване в Полша
-
Задушлива миризма заради превишени стойности на серен диоксид в Димитровград
-
При закрита партида: Люси Иларионов е осъден за неплатена сметка за вода
Организаторите настояват НС да отхвърли ратификацията на този договор
Граждани се събраха на протест в София срещу присъединяването на България към Съвета за мир, иницииран от американския президент Доналд Тръмп.
Според организаторите България не трябва да бъде използвана като „политически параван за прикриване на престъпления срещу човечеството като геноцида в Газа“.
"За" и "против" влизането на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп
Протестиращите настояват Народното събрание да отхвърли ратификацията на този договор, а премиерът в оставка Росен Желязков да оттегли своя подпис.Редактор: Ивайла Маринова
Последвайте ни