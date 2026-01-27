"България - като член на Европейския съюз, е важен фактор в европейската икономика и вече е част от еврозоната. Смятам, че усилията ни трябва да се насочат в две основни направления: преодоляване на негативите от прибързаното и неподготвено влизане в еврозоната и в същото време пълноценно използване на възможностите, които тя дава. Еврозоната не е стратегическа цел - тя е инструмент за постигане на по-висок стандарт и качество на живот чрез ускорен икономически растеж и модернизация".

Това заяви президентът Румен Радев (2017 г. -2026 г.) в първото си изказване, след като излезе от президенството. Той говори на Софийския икономически форум 2026 – едно от най-значимите международни икономически събития в региона. Шестото издание на форума събра водещи политически лидери, дипломати, представители на международни организации и бизнеса. Организатор на събитието е Делфийският икономически форум (Delphi Economic Forum).

По думите на Радев е очевидно, че обещаваният „златен дъжд“ от инвестиции няма да се случи автоматично. "Моделът на българската икономика, основан на потреблението, кредитиране и растящия държавен дълг, се изчерпва. Това личи от спада на експорта и рекордния за Европа спад от над 9% в индустриалното производство. Най-важното условие за реална интеграция в ЕС и еврозоната е да изгоним олигархията от властта, да установим върховенство на правото, реално разделение на властите и работещо правосъдие. Да върнем прозрачността, отчетността и демократичните пазарни механизми. Да освободим бизнеса от рекета и да създадем среда за инвестиции с висока добавена стойност", заяви той.

И изрази надежда, че "в обществото има огромна енергия и желание за промяна": "Зависи от нас да я насочим и трансформираме по такъв начин, че да имаме оздравяване на държавността и превръщането на България в демократична, свободна и просперираща европейска държава - такава, каквато заслужава да бъде".

"Спомням си миналогодишния форум, който беше изпълнен с очаквания за една преломна година. Само че днес тези очаквания са далеч надхвърлени. Защото геополитическата буря по размах и магнитуд излезе далеч извън пределите на конфликта в Украйна и се разпростря много отвъд него. И в този водовъртеж икономиката се превърна в една от първите жертви на геополитиката и идеологията. Основните критерии при избора и доставката на енергийни ресурси и суровини вече не са икономическите ползи, а по-скоро идеологическата коректност. Пазарната и инвестиционната политика вече не се водят от принципа за максималната печалба, който е в основата на тези политики, а от коректност към все по-обхватни и нарастващи санкции", подчерта президентът.

По думите му утвърждаваните с години модели и системи, които поощрявали свободната търговия, все повече отстъпват място на протекционизма и тарифите. И в резултат на деструктивни, но упорити идеологии и догми, бяха засегнати най-вече онези съюзи, които най-стриктно се придържат към принципите на международното право, към либералните ценности и свободната пазарна икономика, към идеята за климатична неутралност и зелено бъдеще", подчерта Радев.

Той изтъкна, че тази оценка засяга най-вече Европа и се потвърждава и в изводите на Националната стратегия за сигурност на САЩ. "Оценката в тази стратегия за Европа е тревожна - икономически упадък, политическа нестабилност, културно обезличаване, демографски разпад и криза на демокрацията. Но интересни са препоръките към нас - да коригираме незабавно траекторията си на развитие, да спрем миграцията, да ограничим регулациите, да възстановим суверенитета, да върнем свободата на медиите и да погледнем с много по-голям реализъм към войната в Украйна и отношенията с Русия", изтъкна президентът.

Според него Европа се е превърнала в заложник на собствената си амбиция за морално лидерство в свят без правила. "В този свят интересите вече не се крият зад ценности. Системите и правилата рухват, преди да сме изградили нови. Дневният ред се определя все повече от САЩ, Китай и Русия. Очевидно е, че ако следваме сегашната траектория на геополитиката, ще има и следващи конфликти – военни, икономически, технологични - които ще пренареждат сферите на влияние", подчерта Радев.

