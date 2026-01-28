На 28 януари се навършват 28 години от официалния старт на експлоатацията на столичния метрополитен, съобщават от ръководството.

От дружеството припомнят, че до края на настоящата година столичани ще имат възможността да се възползват от новите 3 километра и 3 метростанции под бул. „Владимир Вазов”, както и от удобството на новите влакове, които предстои да бъдат пуснати в експлоатация.

След завършването в срок на текущите проекти, до края на 2027 г., общата дължина на линиите на метрото ще достигне 61 км с 57 станции, а делът на метрото в системата на градския транспорт ще е над 45% или над 650 хил. пътници дневно, казват още от пресцентъра на ръководството.

