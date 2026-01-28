Държавата успя да спаси изцяло средствата, предвидени за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви регионалният министър в оставка Иван Иванов и подчерта, че мярката е от ключово значение за българските граждани, които очакват саниране на жилищата им.

С постановление на Министерския съвет дейността, одобрена по Плана, се възлага на Българската банка за развитие. По този начин държавата окончателно е запазила 100% от средствата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - част от плана, която в началото на мандата е била изложена на сериозен риск.

Мярката е договорена в рамките на преговорите с Европейската комисия за изменение на ПВУ. Основната цел е била да се спасят всички жилищни блокове, при които е имало сериозно изоставане в дейностите и риск от неизпълнение на крайния срок - 30 юни на настоящата година.

В резултат на диалога с Европейската комисия е договорено рисковите обекти да бъдат прехвърлени като самостоятелна инвестиция, която ще се управлява от ББР. Така се запазват всички средства, предназначени за саниране, в размер на 246 556 225 евро. Освен това срокът за изпълнение на строително-ремонтните дейности се удължава до 31 декември 2029 г.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството към ББР ще бъдат прехвърлени проектите за саниране на 177 жилищни блока от етап 1, както и всички 277 жилищни сгради, одобрени по етап 2.

Особено важно е, че в хода на преговорите с ЕК е договорено и отпадането на изискването за 20% съфинансиране от сдруженията на собствениците по етап 2. Това означава, че 100% от одобрените жилищни блокове ще бъдат санирани безплатно за българските граждани, а събраните от етажните собствености средства могат да бъдат използвани за други нужди.

Министърът увери, че гражданите няма да кандидатстват отново. Цялата налична документация ще бъде прехвърлена служебно от МРРБ към ББР чрез системата ИСУН.

С част от икономисаните средства след провеждане на обществени поръчки и строителни дейности, ББР е заявила готовност да извърши повторно класиране. Така ще бъде осигурено финансиране за част от проектите, които към момента се намират в резервния списък на етап 1.

