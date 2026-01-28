„Булгаргаз“ е внесъл искане за увеличение на цената на природния газ за февруари с 7,5%, вместо първоначално прогнозираното поскъпване от около 4 на сто. Предложението е мотивирано с ръст на борсовите цени и увеличени заявки от страна на клиентите на дружеството.

Изпълнителният директор на обществения доставчик Веселин Синабов обясни, че от подаването на първоначалното заявление досега цените на нидерландската газова борса са се повишили с над 30%. Това е оказало пряко влияние и върху цените на газовия пазар у нас, което от своя страна е довело до увеличаване на заявените количества от клиентите.

Забраниха отоплението на твърдо гориво в 9 района на София

„В тази връзка „Булгаргаз“ ще внесе актуализирана информация с предложение за утвърждаване на регулирана цена в размер на 33,50 евро“, посочи Синабов, цитиран от БНР .

Комисията за енергийно и водно регулиране обаче няма да подкрепи подобно искане. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че евентуално повишение би се отразило пряко на битовите потребители и е неприемливо да се допуска такъв сценарий.

КЕВР: По-ниски цени на природния газ в началото на 2026 г.

„Категорично не подкрепям увеличаване на цената за битовите потребители заради торови заводи и други индустриални клиенти, независимо от движението на борсовите цени. Не мисля, че комисията ще гласува подобно решение“, подчерта Младеновски. Той припомни още, че през есента „Булгаргаз“ е уверил регулатора, че необходимите количества газ за зимния период са осигурени и няма да се налага корекция на цената, въпреки пазарната динамика.

Окончателното решение за цената на природния газ за февруари КЕВР се очаква да вземе утре.

Редактор: Ралица Атанасова