Министерството на образованието и науката разработи и пусна за обществено обсъждане визия за интегриране на изкуствения интелект в училищното образование, като акцентът е върху запазването на водещата роля на учителя и развитието на критичното мислене у учениците.

Документът очертава рамка за целенасочено, балансирано и отговорно използване на изкуствен интелект в учебния процес. Основният принцип е ИИ да служи като помощно средство в обучението, а не като негов заместител. Учителят остава ключова фигура и интелектуален наставник за учениците.

Красимир Вълчев: Обвързваме приема и финансирането във висшето образование с нуждите на пазара на труда

От МОН посочват, че изкуственият интелект вече е част от средата, в която децата учат и общуват, а отлагането на регламентираното му въвеждане крие риск от неконтролирана употреба без педагогическа и етична рамка. Новата визия надгражда изготвените преди година насоки и предлага по-дългосрочен подход за прилагане на ИИ в образованието.

Сред основните направления са изграждането на AI грамотност, използването на интелигентни системи като източник на информация и подкрепа за ученици и учители, както и развитие на умения за работа с новите технологии. В документа се отчитат и рисковете - дезинформация, алгоритмични предразсъдъци и защита на личните данни, като се подчертава нуждата от поетапно и възрастово съобразено въвеждане. В изпълнение на визията МОН ще подготви и план за действие за следващите години.

Образователната система днес – на кръстопът между религията и изкуствения интелект

Редактор: Ралица Атанасова