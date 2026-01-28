Снимка: БГНЕС/ЕПА
На ГКПП "Гюешево" чакащите камиони са около 40
Нов ден с блокада на границите на България със Северна Македония и Сърбия. Недоволството на превозвачите в западните ни съседки е насочено към европейското правило, което ограничава престоя на граждани на трети страни в държави от Шенгенското пространство до 90 дни за 6 месеца.
На граничен пункт "Гюешево" чакащите камиони са около 40. Те са паркирани на различни паркинги преди границата, както и в Кюстендил. Сред чакащите почти няма български шофьори. Най-много са камионите от Турция.
"Казаха ни, че ще трябва да чакаме до понеделник. Свършиха ни запасите от хляб и вода. По принцип тръгваме подготвени, но този път не беше така. Причината е, че Македония е близо до Турция и не се притеснявахме. Мисля, че ще постигнат споразумение. Ще бъде по-добре, ако отворят по-рано. Ние, турците, също страдаме от това ограничение за 90-те дни. Разбира се, че би било по-добре, ако ги удължат на 180 или 360 дни. Това би било много по-добре и за нас", заяви Фаати Куш, шофьор на тежкотоварен камион от Истанбул.Редактор: Станимира Шикова
