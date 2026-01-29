Снимка: БТА
Това стана ясно след консултациите при президента Илияна Йотова
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да поеме поста на служебен министър-председател. Това стана ясно след консултациите при президента Илияна Йотова.
„Решението е на президента. Аз отговорих: „Да”. Ще приема, ако тя прецени да бъда служебен премиер на България”, каза Филипова.
Пред журналисти тя каза, че от 15 години е държавен служител и работи за благополучието на хората.
И омбудсманът Велислава Делчева отказа да стане служебен премиер
„Да” президентът чу и от третия подуправител на БНБ Андрей Гюров. Досега поста отказаха председателят на Народното събрание Рая Назарян, управителят на БНБ Димитър Радев, подуправителите на централната банка Петър Чобанов и Радослав Миленков и омбудсманът Велислава Делчева.
Срещите продължават утре със Сметната палата.
Редактор: Ина Григорова
