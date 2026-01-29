„Служебен премиер трябва да стане този кандидат, който може да организира и проведе честни избори, а не да сключва обвързващи договори. Той трябва да има публично доверие, а от такова се ползват определени хора в държавната администрация. Това мнозинство набързо смени всички лица, с цел отново да контролират вота”. Това каза в предаването на „Денят на живо” зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ Людмила Илиева.

Нейното мнение е, че Андрей Гюров е почтен и приличен човек с ясни принципи и се надява, че ще успее да изгради такъв Министерски съвет и да назначи такъв вътрешен министър, който да сложи прът в колелото на нагласения вот. За личността на министъра на вътрешните работи тя каза, че профилът му трябва да е подобен на този на Емануил Йорданов.

„Ние не гадаем, а знаем какво ще е поведението на Румен Радев. Той зае редица позиции във външната политика, които не можем да приемем. Не съм съгласна с неговата изразена позиция, че Европа пречи войната в Украйна да бъде приключена. Коалицията е невъзможна”, категорична беше Илиева в коментар за евентуален бъдещ проект на Румен Радев.

По отношение на изборното законодателство тя заяви, че планът е в крайна сметка управляващите партии да запазят контрола, който обичайно имат „върху определени категории граждани - зависими или купени”.

Депутатът обясни подробно и принципа на гласуване със скенер машини: „Това е обичайно гласуване в тъмна стаичка със сегашните бюлетини след поставяне на печат. Следва излизане от тъмната стаичка с несгъната бюлетина и придвижване до мястото, където се намира сканиращата машина. След като няма възможност да бъде сгъната, то тайната на вота е опорочена, а бюлетината не получава втори печат и съответно може да бъде манипулиран вотът с пускане на неопределен брой фалшиви бюлетини в скенера”.

За законопроекта, ограничаващ гласуването в до 20 секции в държава извън ЕС, тя изрази мнение, че целта е да се препятства гласуването в Турция. „Недоверието в изборния процес води до по-малко избиратели и расте делът на купения вот”, каза още Людмила Илиева.

