-
Второ „да”: Мария Филипова е съгласна да поеме поста служебен премиер
-
Отстраниха Манол Пейков от заседанието на НС - залял квестор с вода (ВИДЕО)
-
И омбудсманът Велислава Делчева отказа да стане служебен премиер
-
Власт и (не)стабилност: Какво е управленското бъдеще на България
-
"Европа на две скорости" - защо се стига до такава идея и каква е целта
-
Цветлин Йовчев: Настоящите изборни правила са пълна каша
За депутата от ПП-ДБ подходящ е Андрей Гюров, защото е „почтен човек с ясни принципи”
„Служебен премиер трябва да стане този кандидат, който може да организира и проведе честни избори, а не да сключва обвързващи договори. Той трябва да има публично доверие, а от такова се ползват определени хора в държавната администрация. Това мнозинство набързо смени всички лица, с цел отново да контролират вота”. Това каза в предаването на „Денят на живо” зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ Людмила Илиева.
Нейното мнение е, че Андрей Гюров е почтен и приличен човек с ясни принципи и се надява, че ще успее да изгради такъв Министерски съвет и да назначи такъв вътрешен министър, който да сложи прът в колелото на нагласения вот. За личността на министъра на вътрешните работи тя каза, че профилът му трябва да е подобен на този на Емануил Йорданов.
„Ние не гадаем, а знаем какво ще е поведението на Румен Радев. Той зае редица позиции във външната политика, които не можем да приемем. Не съм съгласна с неговата изразена позиция, че Европа пречи войната в Украйна да бъде приключена. Коалицията е невъзможна”, категорична беше Илиева в коментар за евентуален бъдещ проект на Румен Радев.
На първо четене: НС реши броят на изборните секции извън ЕС да се ограничи до 20
По отношение на изборното законодателство тя заяви, че планът е в крайна сметка управляващите партии да запазят контрола, който обичайно имат „върху определени категории граждани - зависими или купени”.
Депутатът обясни подробно и принципа на гласуване със скенер машини: „Това е обичайно гласуване в тъмна стаичка със сегашните бюлетини след поставяне на печат. Следва излизане от тъмната стаичка с несгъната бюлетина и придвижване до мястото, където се намира сканиращата машина. След като няма възможност да бъде сгъната, то тайната на вота е опорочена, а бюлетината не получава втори печат и съответно може да бъде манипулиран вотът с пускане на неопределен брой фалшиви бюлетини в скенера”.
За законопроекта, ограничаващ гласуването в до 20 секции в държава извън ЕС, тя изрази мнение, че целта е да се препятства гласуването в Турция. „Недоверието в изборния процес води до по-малко избиратели и расте делът на купения вот”, каза още Людмила Илиева.
ВСИЧКО ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Емил Йорданов
Последвайте ни