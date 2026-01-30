Снимка: iStock
-
Деян Николов: Чакането на опашка във Великобритания ще ограничи поне 30 000 гласа в Турция
-
Сенатът на САЩ блокира финансиране заради спор за имиграционната политика
-
„Обнови Европа” видя избирателно оповестяване на съдебни решения и липса на отчетност в България
-
„Челюсти”: Нов играч ли е в реалната политика Румен Радев
-
Проф. Михаил Константинов: Ограничаването на секциите в чужбина не е лишаване от право на вот
-
ЕС обяви Иранската революционна гвардия за терористична организация
Освен Андрей Гюров и Мария Филипова - ще има ли още съгласни да заемат поста служебен премиер?
Решаващ последен ден на консултации при президента Илияна Йотова. От вторник тя се среща с възможните кандидати за служебен министър-председател от така наречената „домова книга”.
Днес на „Дондуков” 2 ще отиде ръководството на Сметната палата - управителят Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След разговорите им с президента ще стане ясно измежду колко кандидати ще може да избира тя служебен премиер.
До момента заявка, че биха поели поста министър-председател дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров и заместник-омбудсманът Мария Филипова. Всички останали отказаха.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни