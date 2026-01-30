Решаващ последен ден на консултации при президента Илияна Йотова. От вторник тя се среща с възможните кандидати за служебен министър-председател от така наречената „домова книга”.

Днес на „Дондуков” 2 ще отиде ръководството на Сметната палата - управителят Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След разговорите им с президента ще стане ясно измежду колко кандидати ще може да избира тя служебен премиер.

До момента заявка, че биха поели поста министър-председател дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров и заместник-омбудсманът Мария Филипова. Всички останали отказаха.

Редактор: Ина Григорова