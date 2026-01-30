Свикнал съм да си изпълнявам конституционните задължения. Казах, че съм склонен да приема поста на служебен премиер. Това заяви председателят на Сметната палата Димитър Главчев пред журналисти. Преди това той разговаря с президента Илияна Йотова .

До момента, освен Димитър Главчев, заявка, че биха поели поста министър-председател, дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров и заместник-омбудсманът Мария Филипова.

Изборът е на президента, каза Главчев, който вече два пъти е бил служебен премиер. След втория му мандат бяха касирани част от изборите.

„Всеки, който има представа от организиране на избори, знае, че членовете на секционните комисии се назначават от местната власт по предложение на участниците в изборите. Да се прехвърля вината върху който и да е служебен премиер или служебно правителство за това, което се случва в секционните избирателни комисии, говори или за невежество, или за съзнателни спекулации”, коментира Главчев.

„Положихме максимални усилия и двата пъти изборите да бъдат честни, доколкото може да се осигури честност от страна на изпълнителната власт. Ролята на служебното правителство е основно логистична – да осигури провеждането на изборите. Оттам нататък, в изборния ден вече влизат избирателните комисии. Без да адвокатствам на Централната избирателна комисия, дори тя няма какво да направи в секционните избирателни комисии. Ако има сигнал в изборния ден, тогава вече трябва да се намеси МВР”, каза още Главчев.

Той обясни, че засега с президента не са обсъждали състав на правителство. Никакви предварителни условия не ми е поставяла, каза Главчев. И допълни, че има идея за състав на евентуален свой служебен кабинет. Председателят на Сметната палата подчерта, че би гласувал доверие на почти всички министри от предишното си правителство. Не посочи обаче кои са изключенията.

След него на „Дондуков” 2 влизат заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева. С това процедурата по консултации с възможните служебни премиери приключва. На ход е държавният глава. Йотова трябва да избере един измежду съгласилите се да оглавят Министерския съвет.

ВСИЧКО ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ина Григорова