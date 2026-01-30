-
Маргарита Николова също е готова да оглави служебния кабинет
-
Димитър Главчев е съгласен да поеме поста служебен премиер
-
Даниел Митов: Изборите не зависят от МВР, абсурдно е да се твърди обратното
-
Управление в режим на изчакване: Новата политическа динамика в месеците до предсрочния вот
-
Политолози и експерти с критики за ограничаването на секциите за гласуване извън ЕС
-
Ще се отрази ли евентуална продажба на „Лукойл” на Carlyle върху цените на горивата у нас
Това обяви зам.-председателят на Сметната палата след консултациите на „Дондуков” 2
И Силвия Къдрева прие да оглави служебния кабинет. Това заяви след консултациите в Президентството зам.-председателят на Сметната палата. Тя излезе след малко над час от срещата си с президента Илияна Йотова.
„Последователна съм в това, което заявих на изслушването си в Народното събрание при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Не бягам от отговорност и сега отново потвърдих това свое решение”, посочи Къдрева.
Тя отказа да отговори дали е мислила за конкретни имена, които да станат министри в евентуален неин служебен кабинет, но подчерта, че да се предложи състав на Министерски съвет в рамките на седем дни е „изключително трудна задача”. „Не бягам от отговорност”, отново напомни зам.-председателят на Сметната палата.
Къдрева беше последният потенциален служебен премиер, който проведе разговори с Йотова. Сега на ход е държавният глава, който трябва да избере един измежду всички съгласили се да заемат поста - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничката му Маргарита Николова.
ВСИЧКО ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Калина Петкова
Последвайте ни