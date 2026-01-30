И Силвия Къдрева прие да оглави служебния кабинет. Това заяви след консултациите в Президентството зам.-председателят на Сметната палата. Тя излезе след малко над час от срещата си с президента Илияна Йотова.

„Последователна съм в това, което заявих на изслушването си в Народното събрание при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Не бягам от отговорност и сега отново потвърдих това свое решение”, посочи Къдрева.

Тя отказа да отговори дали е мислила за конкретни имена, които да станат министри в евентуален неин служебен кабинет, но подчерта, че да се предложи състав на Министерски съвет в рамките на седем дни е „изключително трудна задача”. „Не бягам от отговорност”, отново напомни зам.-председателят на Сметната палата.

Къдрева беше последният потенциален служебен премиер, който проведе разговори с Йотова. Сега на ход е държавният глава, който трябва да избере един измежду всички съгласили се да заемат поста - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничката му Маргарита Николова.

ВСИЧКО ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Калина Петкова