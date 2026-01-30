-
Зам.-председателят на Сметната палата се яви на консултации при президента в петък
Заместник-председателят на Сметната палата Маргарита Николова стана поредният кандидат от така наречената "домова книга", който заяви готовност да поеме поста служебен премиер. Николова отиде на консултация при президента Илияна Йотова в петък.
„Впечатлена съм от срещата си с държавния глава. Проведохме смислен и задълбочен разговор. Потвърдих, че ще изпълня конституционните си задължения. Смятам, че изборът на г-жа Йотова е силно ограничен от "домовата книга". Аз съм доказала, че мога да създавам работещи екипи. Познавам работата на администрацията, защото дълго време съм била част от нея и считам, че това ще ми помогне да се справя", коментира Николова.
Тя каза, че все още е много рано да се говори за имена на служебни министри.
Трето „да”: Димитър Главчев е съгласен да поеме поста служебен премиер
До момента съгласие да оглавят служебен кабинет при покана дадоха и подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова и председателят на Сметната палата. Всички останали отказаха.
Редактор: Маргарита Стоянчева
