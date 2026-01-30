"Има най-различни възможности за партия, с която да се явя на изборите. Но няма време сега да правя моя. Такава ще направя след вота - затова влязох в политиката". Това заяви президентът (2017-2026 г.) Румен Радев в предаването "Панорама" по БНТ.

Той беше категоричен, че ще се въздържи да даде детайли, но имало ясен срок за това кога да представи формацията, с която ще влезе в предизборната надпревара, както и за обявяването на листите. Радев увери, че ще спази въпросния срок. И допълни, че има различни възможности за партии, с които да участва в предстоящия парламентарен вот.

