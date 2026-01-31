-
Гутериш: ООН е изправена пред финансов колапс
-
Борисов: България и ГЕРБ са надежден партньор в ЕС и НАТО
-
Румен Радев: Партия ще правя след изборите
-
Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна
-
Емануил Йорданов: Крайно некоректно е назначаването на Серафимов за зам. главен секретар на МВР дни преди изборите
-
Борисов на среща с Вебер: България отбеляза сериозен икономически напредък
За 7 и 8 февруари е насрочен конгрес
Важен пленум на БСП. Социалистите се събират седмица преди насрочения за 7 и 8 февруари конгрес. Решението бе взето на извънредно заседание на Националния съвет на партията, което се състоя на "Позитано" 20 на 10 януари.
БСП избира ново ръководство на извънреден конгрес на 7-8 февруари
"Категорично трябва да има конгрес, не считам че може дори да го коментираме отлагане на конгреса. Колегите да очакват този конгрес и някой да прави опити за неговата отмяна. Трябва да признаем, че положението е тежко. Мисля, че сме един-двама с повече номинации и трябва да видим дали ще се кандидатирам", коментира социалният министър в оставка Борислав Гуцанов.
"Решението на Националният съвет е, че ще конгрес ще има. Могат на бъдат направени опити да се отмени, но решението е взето с огромно мнозинство. За мен Зафиров трябваше да си подаде оставката и сега нямаше да има такива разправии. Аз ще бъда кандидат за председател, имам номинации от партията", посочи Габриел Вълков.
Атанас Зафиров след оставката на ИС на "БСП - Обединена левица": Най-важната тема в момента са именно изборите
"Пътят на БСП е към изборите и повишаване на доверието към партията. Това е сред идеите на нашата платформа. Чух, че Радев говори за неравенства, но с тази данъчна система няма как да бъдат запълнени", смята заместник-председателят на Изпълнителното бюро на БСП в оставка Иван Таков.
Последвайте ни