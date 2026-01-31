Важен пленум на БСП. Социалистите се събират седмица преди насрочения за 7 и 8 февруари конгрес. Решението бе взето на извънредно заседание на Националния съвет на партията, което се състоя на "Позитано" 20 на 10 януари.

БСП избира ново ръководство на извънреден конгрес на 7-8 февруари

"Категорично трябва да има конгрес, не считам че може дори да го коментираме отлагане на конгреса. Колегите да очакват този конгрес и някой да прави опити за неговата отмяна. Трябва да признаем, че положението е тежко. Мисля, че сме един-двама с повече номинации и трябва да видим дали ще се кандидатирам", коментира социалният министър в оставка Борислав Гуцанов.

"Решението на Националният съвет е, че ще конгрес ще има. Могат на бъдат направени опити да се отмени, но решението е взето с огромно мнозинство. За мен Зафиров трябваше да си подаде оставката и сега нямаше да има такива разправии. Аз ще бъда кандидат за председател, имам номинации от партията", посочи Габриел Вълков.

Атанас Зафиров след оставката на ИС на "БСП - Обединена левица": Най-важната тема в момента са именно изборите

"Пътят на БСП е към изборите и повишаване на доверието към партията. Това е сред идеите на нашата платформа. Чух, че Радев говори за неравенства, но с тази данъчна система няма как да бъдат запълнени", смята заместник-председателят на Изпълнителното бюро на БСП в оставка Иван Таков.