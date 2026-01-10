БСП ще проведе извънреден конгрес на 7 и 8 февруари. Решението е взето на днешното извънредно заседание на Националния съвет на партията, което се състоя на "Позитано 20". Това съобщи председателят на Градския съвет на БСП в София Иван Таков.

Решението за свикването му е подкрепено с 96 гласа "за", 33 от делегатите са били "против". Предстои също така партията да избере ново ръководство и председател. Таков не изключи варианта да се кандидатира.

"Удовлетворен съм от решението на Националния съвет, от смислената дискусия, която проведохме там. На Конгреса трябва да представим точен и ясен анализ на участието ни в управлението, на нашата парламентарна дейност, разбира се много са важни също платформата и насоки за следващите избори. Ще има и избор на ново ръководство. Мисля, че по този начин дадохме ясен знак, че сме чули желанието на социалистите и на нашите симпатизанти", заяви Иван Таков.

Атанас Зафиров след оставката на ИС на "БСП - Обединена левица": Най-важната тема в момента са именно изборите

"Взехме няколко важни решения - най-важното е положителната оценка на работата на БСП в изпълнителната власт. Значи сме били на прав път. Стартирахме най-после процедура по номинация и издигане на кандидати за народни представители, подготовката за изборната кампания започна. Следваме програма за предсрочни избори в края на март. Моментът за провеждане на Конгрес преди изборите не е най-удачен, най-добре беше да е след вота, за да направим анализ след получения резултат. В програмата е заложена точка да бъде избрано ново ръководство, но аз имам самочувствието на председател, който си е свършил добре работата. Спасихме партията от изчезване, бяхме в тежка финансова и организационна криза", коментира председателят Атанас Зафиров. Според него би било предателство към хората, които са били до него, да подаде оставка. Той определи оставката на Изпълнителното бюро като грешка.

Левицата проведе заседание с основна цел избор на ново ръководство - състав на Изпълнителното бюро. То бе насрочено през декември миналата година, когато цялото, без председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров, подаде оставка.

Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от Народното събрание.

В четвъртък пък Софийската градска организация реши, че иска провеждане на спешен конгрес, за да може "партията да придобие нов облик" - като се направи анализ на участието в управлението и в 51-ото Народно събрание, както и да се очертае пътят на БСП в новата предизборна кампания.