Гражданин на Берковица е задържан за 24 часа за нападение над общински съветник по време на сесия градския съвет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

На видеозаписа от заседанието на Общинския съвет, проведено в петък вечер, се вижда как бившият кандидат за кмет на Берковица Георги Ганов напада общинския съветник от „Възраждане“ Милован Жан Панталеев, който си седи на мястото.

Преди това Ганов, който присъства на заседанието на Общинския съвет като гост, взема думата и коментира действия на Панталеев и партията, към която той принадлежи. В един момент тръгва към мястото, на което заседават общинските съветници, насочва се към Панталеев, удря го и започва да го бута.

От полицията съобщават, че по време на заседанието гражданинът е ударил с длан по тила общинския съветник, а впоследствие го е притиснал към бюрото. Това е станало пред очите на всички присъстващи на заседанието общински съветници, общински служители, кмета на Берковица и граждани. Мъжът е задържан, по случая е образувано досъдебно производство. От присъстващите са снети свидетелски показания.

