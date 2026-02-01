"Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани". Това заяви пред журналисти в с. Делчево президентът Илияна Йотова. Тя поясни, че ще обяви назначаването на служебен министър-председател, след като проведе консултации с парламентарно представените партии. По думите ѝ разговорите ще започнат във вторник.

Йотова подчерта, че много важни постове в състава на служебното правителство ще бъдат тези на вътрешния министър заради провеждането на вота и на финансовия министър, защото „държавата ни е финансово дестабилизирана”.

Президентът е в с. Делчево, община Гоце Делчев като гост на празника на виното, посветен на Трифон Зарезан.

Чакат ни пак много тежки изпитания и е време да спрем с политическите спектакли, да излезем от политическото опиянение. Заедно да изпълняваме най-важния дълг пред българските граждани – всички да живеем по-добре и да завещаем на децата си просперираща България. С тези думи президентът Илияна Йотова поздрави жителите и гостите на гоцеделчевското село Делчево, с които за поредна година отбеляза празника на виното, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

„От Делчево започва новата пролет. Оттук започва новата плодородна година за България, благодарение на трудолюбивите българи“, подчерта Йотова.