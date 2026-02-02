Представители на политическа партия „Възраждане“ няма да участват в предстоящите консултации за съставяне на служебно правителство, свикани от президента Илияна Йотова. Това съобщиха от формацията в официална позиция.

От третата по големина парламентарна сила заявяват, че според тях към този момент вече е трябвало да бъде назначено служебно управление и да е насрочена дата за предсрочни избори. Според „Възраждане“ след оставката на правителството, подадена на 11 декември 2025 г. от коалицията ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП и ИТН, досегашният държавен глава Румен Радев е следвало да действа по-бързо.

Президентът приема ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ във вторник

От партията посочват, че вместо това процесът се проточва вече близо два месеца, което поражда съмнения за задкулисни договорки и удължаване на управлението на досегашния политически модел "Борисов - Пеевски". Те призовават Йотова да пристъпи директно към назначаване на служебен кабинет.

В позицията си партията коментира и възможните кандидатури за служебен министър-председател, като отбелязва, че в т.нар. „домова книга“ не вижда подходящ избор, но според тях единствено Андрей Гюров е фигура, която не е пряко обвързана с Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Редактор: Ралица Атанасова