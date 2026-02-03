Президентът Илияна Йотова пре за разговори на "Дондуков 2" представителите на ПП-ДБ. Срещата е част от втората фаза на консултациите за избора на служебен министър-председател - с парламентарно представените партии.

В президентството пристигнаха представителите на пар;ламентарната група на ПП-ДБ Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Надежда Йорданова и Николай Денков.

"Благодаря Ви, че се отзовахте на поканата за консултации. Убедена съм, че и Вие, както и аз, съзнавате важността на тези дни и седмици за ситуацията в България, за нейното развитие и за това максимално да обединим усилията си за сигурност и стабилност във всяко едно отношение. Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани. Те поискаха честни и прозрачни избори, поискаха добра организация на изборите, за да върнем доверието в българските институции и в изборния процес", заяви държавният глава.

Тя спомена и "минималните поправки в Изборния кодекс, които са приети от Правна комисия в парламента" . По думите ѝ една от най-важните теми в разговорите ще бъде какво трябва да се направи, за да се гарантират очакванията на българите по отношение на днидет до изборите и самия ден на вота.

Йотова подчерта важността да има и известна приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет. "Най-малко от гледна точка на това, че тези, които ще поемат този тежък кръст, трябва да знаят какво наследство получават, как да продължат и откъде да тръгнат. Тази дейност и тази отговорност ще продължат до съставянето на редовно правителство", заяви тя.

Ивайло Мирчев от своя страна изтъкна важността от провеждането на честни избори, „защото при предишния служебен кабинет, такива избори не бяха проведени”.”Това беше констатирано и от Конституционния съд. Считаме, че това не бива да бъде допускано”.

А по думите му, за да има честен вот - на първо място трябва да има вътрешен министър, който да направи всичко възможно да противодейства на купуването на гласове. "На предните избори, през октомври 2024 г., ние подадохме сигнали до МВР и до контраразузнаването, но по тях не беше направено нищо. Затова ни е необходим много силен вътрешен министър", заяви той.

И допълни, че трябва и силен министър на правосъдието, който да предложи нов изпълняващ функциите главен прокурор. "Тъй като именно главният прокурор осигури това купувачите на гласове да бъдат защитени преди малко повече от година", припомни той.

И подчерта, че трябва да се направи така, че парите, които се отпускат на общините, да не служат за купуване на гласове

Асен Василев също от своя страна изтъкна най-важната задача на служебния кабинет - провеждането на честни избори.

Преди ПП-ДБ на "Дондуков 2" за разговори пристигнаха представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС - зам.-председателите на парламентарната група Рая Назарян, Костадин Ангелов и Деница Сачева.

Припомняме, че Илияна Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. "домова книга", които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.

