Двама мъже бяха задържани при опит да изнесат зад граница пари, придобити чрез телефонна измама на възрастна жена. В операцията участвали „Гранична полиция“, „Национална полиция“ и служители на ОДМВР-Пазарджик и РУ-Пещера.

Акцията е извършена в неделя в района на "Дунав мост" - Русе. Гранични полицаи спрели за проверка лек автомобил с двама мъже от Велинград - на 30 и 39 години. Заради съмнителното им поведение те били подложени на допълнителни проверки и разпити, при които признали, че пренасят парична сума, взета от 80-годишна жена от Пещера. Пенсионерката станала жертва на телефонна измама, при която мъж се представил за лекар и поискал 2000 евро за спешна операция на дъщеря ѝ.

Двамата мъже изпълнявали ролята на т.нар. „мулета“ и имали за задача да изнесат парите в Румъния. Те са задържани за 24 часа, като срещу тях е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

От МВР припомнят, че подобна координирана акция през септември миналата година доведе до залавянето на друг мъж, опитал да изнесе 55 000 лева, придобити от подобна измама.

