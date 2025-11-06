Българин, осъден в Гърция за телефонна измама, ще бъде предаден на гръцките власти. Това съобщават от пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил. Той е задържан под стража до предаването му на компетентните власти на Гърция.

Мними полицаи измамиха две възрастни жени от Видин

Съдът допуска незабавно предаване на мъжа въз основа на Европейска заповед за арест от 14 януари 2025 г. Тя е издадена от апелативен прокурор при Апелативна прокуратура - Солун, Гърция, за изпълнение на наказание "лишаване от свобода" за срок от 3 години, съобщи кореспондентът на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев.

Българинът е осъден за престъпна дейност, осъществена в периода от 7 до 11 юни 2019 г. с общо 7 деяния, извършени в съучастие. Той се е обаждал на гръцки граждани, твърдейки, че синът им или дъщеря им са претърпели катастрофа и е убито дете, както и че е необходима определена сума за оттегляне на обвинението към тях или излизане от затвора.

Представили се за лекар и полицай: Измамиха по телефона възрастни хора в Пещера

От пресцентъра на Окръжен съд - Кюстендил казаха за БТА, че наказателното производство в Гърция срещу осъдения е било проведено задочно и той може да поиска преразглеждане или упражняване на въззивно средство. Част от потърпевшите са задавали въпроси и не са се поддали на телефонната измама.

Редактор: Ивайла Митева