Задържаха 39-годишна жена и 18-годишен мъж при полицейска акция в Пещера. Двамата са заподозрени като посредници в телефонни измами, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

На 1 септември 88-годишна жителка на града била подведена от мъж, представил се за лекар. Той я убедил, че неин роднина има нужда от спешно лечение, след което жената оставила пред дома си 3000 лева. Ден по-късно 93-годишен мъж предал 6000 лева на друг измамник, представил се за полицейски служител, работещ по разследване на телефонни измами.

След получените сигнали екип на „Криминална полиция“ при Районно управление - Пещера предприел оперативно-издирвателни действия, при които били установени и задържани двамата посредници. У тях е открита част от сумата, взета от възрастните хора.

По случаите са образувани досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура – Пазарджик, като работата по документирането им продължава.

Преди дни в Пазарджик бе задържан мъж, участвал в телефонни измами. Той позвънил на стационарен телефон, ползван от 76-годишна жена и се представил за полицейски служител, твърдейки, че води разследване за телефонни измами. Поискал пари, които да послужат като примамка за измамниците. В близост до жилището си жената предала 4 800 лева, а в друг случай 88-годишна жена хвърлила 8 000 лева през балкона.

