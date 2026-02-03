Районният съд в Бургас наложи наказание шест години лишаване от свобода на мъж, причинил средна телесна повреда. Той е осъден за това, че отхапал долната устна на свой съселянин, с което трайно обезобразил лицето му. Случаят е от полунощ на 18 срещу 19 март 2024 г. в село Свобода, община Камено, област Бургас.

Двамата били в обща компания. Между тях възникнал конфликт, съпроводен с обиди в следствие на употреба на алкохол. В хода на разправията подсъдимият нанесъл удари с юмруци в лицето на пострадалия, който паднал на земята, след което го захапал по лицето и отхапал долната му устна.

Присъдата подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Бургас.