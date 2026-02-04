Столичната община променя статута на два от най-натоварените буферни паркинга в София - тези при стадион „Васил Левски” и метростанция „Джеймс Баучер”. От 1 март те се трансформират от буферни в обикновени платени общински паркинги. Решението е взето заради установени масови злоупотреби с услугата „Паркирай и пътувай”, които блокират местата за реалните ползватели на градския транспорт. Това обясни заместник-кметът в сектор „Транспорт и градска мобилност” Виктор Чаушев.

По думите му целта на буферните паркинги е гражданите да оставят автомобилите си и да използват метрото за придвижване до центъра. В момента обаче тези два обекта на практика се намират в самия център, заобиколени от офиси и мултифункционални сгради. „Преди 15 години, когато бяха правени, тези паркинги са имали друг замисъл, но сега положението е различно. Установихме практики на злоупотреба - хора влизат в метрото по време на обедната си почивка с по 10-15 карти за градски транспорт, валидират ги, за да симулират пътуване и така рестартират времето за безплатно паркиране”, разкри заместник-кметът.

► Недостиг на свободни места

Чаушев представи данни за заетостта на обектите, които показват, че заради фиктивните пътувания паркингът при Националния стадион в момента разполага с едва 11 свободни места, а този на „Джеймс Баучер” - само с 3. За сравнение, в истинските буферни паркинги в периферията, като този на „Цариградско шосе”, има над 600 свободни места.

„Искаме да отворим тези паркинги, така че да бъдат максимално полезни и да се ползват справедливо от всички. Не е честно с парите на съвестните граждани да доплащаме за злоупотребите на останалите”, подчерта той.

► Абонаменти от месец март

От 1 март паркингите ще са достъпни за краткосрочно и дългосрочно паркиране срещу такса. За паркинга на „Джеймс Баучер” месечният абонамент ще струва 140 евро. „Това прави около 6 евро на ден - сума, която е по-ниска от престоя в синя или зелена зона, а гражданите получават охраняемо и отоплено място”, уточни Чаушев.

От Центъра за градска мобилност добавиха, че в София в момента има общо пет буферни паркинга с 2480 места, като след промяната те ще станат три. Планира се изграждането на нови буферни обекти при бъдещите разширения на линиите на метрото.

