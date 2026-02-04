Правителството в остаква реши на днешното си заседание да отпусне 25 564 594 евро за извършване на капиталови разходи по изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“ проекти.

Създават национална схема, обединяваща разписанията на всички видове транспорт

Така се предоставя възможност за заплащане на изпълнени дейности за обекти, които са стратегически и от съществено значение за подобряване на качеството на транспортната инфраструктура и осигуряване на безопасни и качествени пътни връзки.

Редактор: Цветина Петрова