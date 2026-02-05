Ранено куче в късните часове в сряда обедини много хора, които му се притекоха на помощ.

След подаден сигнал на телефон 112 в 21.30 ч. за блъснато от кола куче в ж.к. „Меден Рудник” в Бургас, на място пристигат служители на „Пътна полиция” към Областната дирекция на МВР - Ламбо Ламбов и Иван Георгиев. Те установяват, че животното трудно движи задните си крака, не е агресивно и въпреки видимите болки, се опитва да стане и да ходи.

Въпреки късния час, полицаите успяват да установят връзка със специалистите и ветеринарните лекари Кристина Николова, д-р Светослав Янев, Маргарита Пенева и д-р Лили Шишкова.

Полицаите от Четвърто Районно управление Росен Куртев, Цветан Манолов и Стефан Недев транспортират пострадалото куче до ветеринарна клиника, където към момента се полагат навременни и качествени грижи за него.