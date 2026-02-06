Снимка: БТА
-
САЩ и Иран се срещат за преговори в Оман
-
След преговорите в ОАЕ: Украйна и Русия вероятно ще продължат със среща в САЩ
-
Тръмп: Необходима е ядрена сделка, която да замени договора „Нов СТАРТ“ с Русия
-
Нови дебати около Бюджет 2026: "БСП-Обединена левица" предложи предизборно гласуване на план-сметката
-
„Челюсти”: Кой е най-подходящ за служебен премиер
-
Явор Куюмджиев: Завишените сметки за ток за януари не е масов проблем
Те приеха окончателно промени в Изборния кодекс и Закона за киберсигурност
Народното събрание няма да проведе редовното си заседание в днешния ден. Решението беше взето след 14-часово заседание, което продължи почти до полунощ.
През това време народните представители приеха окончателно промените в Изборния кодекс, с които се ограничават секциите в страни извън Европейския съюз, както и изменения в Закона за киберсигурност.
Дневният ред предвиждаше блицконтрол, в който министър-председателят и вицепремиерите в оставка да отговарят на въпроси на депутатите, както и редовен парламентарен контрол.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни