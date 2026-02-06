Водач на лек автомобил блъсна пешеходец на столичния булевард "Тодор Каблешков". Инциднетът е станал около 9:40 ч. на оживения булевард в квартал "Манастирски ливади". Движението в района е затруднено, предаде DarikNews .

Припомняме, че на същото място в средата на октомври миналата година пешеходец, пресичащ на червен светофар, почина, след като беше блъснат от лек автомобил.

