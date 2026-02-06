Колата на Цветан Костадинов беше блъсната от камион край Телиш

Близки и познати на загиналия бивш кмет на Червен бряг излязоха на протест пред Съдебната палата във Велико Търново. Причината - мярката за неотклонение "парична гаранция", която преди седмица Окръжният съд в Плевен наложи на шофьора на тира, задържан и обвинен за трагичния инцидент. Припомняме, че преди седмица, при катастрофа на пътя Телиш - Радомирци, загина лекарят Цветан Костадинов, чийто автомобил беше ударен от ремаркето на тежкотоварен автомобил.

Шок и скръб в Червен бряг след смъртта на бившия кмет. Граждани готвят протест (ВИДЕО)

Съдът в Плевен постанови 8000 евро парична гаранция за обвиняемия шофьор Димитър Димитров. Прокуратурата обжалва това определение пред Апелативен съд - Велико Търново, настоявайки за най-тежката мярка - "задържане под стража".

Междувременно в Сандански на мирен протест излязоха близки и приятели на Димитров. Те бяха категорични, че вината за катастрофата не е на шофьора на тира, тъй като състоянието на пътя не позволявало навременна реакция преди фаталния удар. Според протестиращите Агенция „Пътна инфраструктура” трябва да понесе отговорност за случилото се.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking