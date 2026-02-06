-
Зимните олимпийски игри: Как състезателите се справят с липсата на домашните любимци
-
Спортни новини (06.02.2026 - обедна)
-
Интимни кадри на показ: Хакерска атака или теч от служители в компаниите за видеонаблюдение
-
Киберексперт за изтеклите записи от АГ кабинет: Има вероятност лицата, получили достъп до камерите, да са българи
-
Екатерина Дафовска: Единствената българка със злато от зимна олимпиада си спомня за титлата в Нагано
-
Книгоиздатели и десетки творци твърдят, че са пред фалит заради забавени плащания по проекти от ПВУ
Колата на Цветан Костадинов беше блъсната от камион край Телиш
Близки и познати на загиналия бивш кмет на Червен бряг излязоха на протест пред Съдебната палата във Велико Търново. Причината - мярката за неотклонение "парична гаранция", която преди седмица Окръжният съд в Плевен наложи на шофьора на тира, задържан и обвинен за трагичния инцидент. Припомняме, че преди седмица, при катастрофа на пътя Телиш - Радомирци, загина лекарят Цветан Костадинов, чийто автомобил беше ударен от ремаркето на тежкотоварен автомобил.
Шок и скръб в Червен бряг след смъртта на бившия кмет. Граждани готвят протест (ВИДЕО)
Съдът в Плевен постанови 8000 евро парична гаранция за обвиняемия шофьор Димитър Димитров. Прокуратурата обжалва това определение пред Апелативен съд - Велико Търново, настоявайки за най-тежката мярка - "задържане под стража".
Междувременно в Сандански на мирен протест излязоха близки и приятели на Димитров. Те бяха категорични, че вината за катастрофата не е на шофьора на тира, тъй като състоянието на пътя не позволявало навременна реакция преди фаталния удар. Според протестиращите Агенция „Пътна инфраструктура” трябва да понесе отговорност за случилото се.
Последвайте ни