Близки и познати на загиналия бивш кмет на Червен бряг излязоха на протест пред Съдебната палата във Велико Търново. Причината - мярката за неотклонение "парична гаранция", която преди седмица Окръжният съд в Плевен наложи на шофьора на тира, задържан и обвинен за трагичния инцидент. Припомняме, че преди седмица, при катастрофа на пътя Телиш - Радомирци, загина лекарят Цветан Костадинов, чийто автомобил беше ударен от ремаркето на тежкотоварен автомобил.

Шок и скръб в Червен бряг след смъртта на бившия кмет. Граждани готвят протест (ВИДЕО)

Съдът в Плевен постанови 8000 евро парична гаранция за обвиняемия шофьор Димитър Димитров. Прокуратурата обжалва това определение пред Апелативен съд - Велико Търново, настоявайки за най-тежката мярка - "задържане под стража".

Междувременно в Сандански на мирен протест излязоха близки и приятели на Димитров. Те бяха категорични, че вината за катастрофата не е на шофьора на тира, тъй като състоянието на пътя не позволявало навременна реакция преди фаталния удар. Според протестиращите Агенция „Пътна инфраструктура” трябва да понесе отговорност за случилото се.