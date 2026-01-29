Протест срещу войната по пътищата подготвят жители на населени места в Плевенско. Причината – поредната трагедия на пътя, отнела живота на бившият кмет на Червен бряг. Д-р Цветан Костадинов загина при сблъсък с тежкотоварен автомобил, чието ремарке навлезе в платното му.

В родният град на д-р Костадинов са в шок от загубата му. Анестезиологът загива на пътя между Горни Дъбник и Телиш, печално известен с катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна преди почти година.

Протестът се подготвя за събота по обед край Телиш. Жителите на Червен бряг обвиняват както шофьорите на тежкотоварни автомобили в липса на квалификация, така и държавата за пътната поддръжка. А от АПИ заявиха, че преди катастрофата с Костадинов пътят е опесъчаван поне два пъти.

Според шофьор на тир това явление е много коварно, особено когато се шофира с превишена скорост. "От 42 години съм международен водач и мога да кажа, че колегите ми вече не са квалифицирани. Фирмите наемат необучени шофьори, които просто са взели книжка и имат категорията да управляват тежкотоварен автомобил. Качват се зад волана и убиват хора. Аз за 5 млн. километра не съм одраскал нито една кола", коментира мъжът, който е и приятел на загиналия лекар.

Местна жена определи смъртта на Костадинов като нелепа. "Институциите трябва да спазват Конвенцията за правата на човека. Нека хората да могат да живеят спокойно в домовете си. На когото "царската корона" е тежка, да не я слага. Да не се неглижират проблемите и да се мисли за живота и здравето на хората", призова тя.

"Хората са шокирани от смъртта на д-р Костадинов. Той е бил, освен кмет, и дългогодишен управител на местната болница. Направихме предложение за запазване на минута мълчание по време на заседанието ни", каза председателят на Общинския съвет в Червен бряг Николай Николов.

Потърсихме за коментар Агенция "Пътна инфраструктура". Те излязоха с писмена позиция, която гласи: "В 3.20 и в 6.50 ч. сутринта е минал камион да опесъчава участъка, в който е станал пътният инцидент. Температурите са били положителни - съответно 2 и 3 градуса. След това обаче са паднали и най-вероятно тогава се е образувал черен лед".

