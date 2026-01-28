Бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов загина при челен удар между тир и лека кола край Телиш в сряда сутринта. По първоначална информация тирът е навлязъл в насрещното платно край Долни Дъбник и е ударил челно колата, управлявана от Костадинов. Предполага се, че ремаркето на товарния камион е поднесло, което е довело до катастрофата.

След поредния инцидент: Премиерът разпореди допълнителни мерки на пътя Телиш - Радомирци

58-годишният Костадинов е лекар, анестезиолог и е отивал на работа в плевенска болница.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Инцидентът затвори временно пътя Плевен - София.