"Промените в Изборния кодекс изгубиха много пленарно време. Ще видим докъде ще доведе това решение. Със сигурност българите в САЩ и Великобритания ще чакат часове, за да гласуват. Тази промяна в правилата ще бъде използвана и в предизборната кампания". Това каза журналистът Силвия Великова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според политолога Любомир Стефанов с това решение на НС „ще падне избирателната активност”. Той определи случващото се като „проста бакалска сметка”.

Великова коментира едно от изказванията на „Възраждане”, че българите в чужбина нямат принос за икономиката и ако искат да гласуват, да дойдат в България. „Как не ги е срам. Родителите на такива хора, които са в чужбина, живеят сравнително добре, благодарение на парите, които идват оттам”, заяви тя. Журналистът запита как може някой да има такова отношение към български граждани, само защото „ти вече нямаш такива добри позиции там”, визирайки „Възраждане”.

Стефанов смята, че „ако това е оркестрирано, е лош сценарий, а ако не е, е лошо качество на политиците”. Великова допълни, че за пореден път пада и блицконтролът на премиера и запита за какъв парламентаризъм става дума в такъв случай.

Журналистът коментира и Илияна Йотова. Тя каза, че президентът е показал "професионално поведение, също така продължава линията на Радев, но не с този остър тон и така нападателно”. Според Великова Йотова е успяла „да парира всякакви безумни предложения”. "Тя си дава сметка, че изборът на служебен премиер е важен за нейната кариера", допълни журналистът.

Стефанов смята, че Йотова за пръв път в кариерата си е на най-видимата позиция в държавата. Той е на мнение, че тя е готова за този момент и добре знае какво прави. А разликата с Румен Радев става все по-голяма, допълни Стефанов. „Йотова ще се превръща все повече и повече във фигурата, която сме искали като президент”, коментира още политологът.

Редактор: Цветина Петрова