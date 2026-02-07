В седмиците след въвеждането на еврото у нас социалните мрежи се изпълниха с въпроси дали обикновеното ресто може да се окаже ценна монета. Много хора се надяват случайно да попаднат на екземпляр, който може да се продаде скъпо на колекционерския пазар, макар че подобен шанс не е голям.

Най-често отговорите на въпроса колко струва се свеждат до „Колкото пише на монетата – 2 евро".

Разбира се появиха се и шеги:

Най-важният фактор, който определя стойността на една евромонета, е нейният тираж. Колкото по-малко бройки са отсечени, толкова по-голям е интересът на колекционерите. Именно затова монетите на малки държави като Монако, Ватикана и Сан Марино често достигат по-високи цени. Въпреки множеството обяви онлайн, в повечето случаи отговорът на въпроса „Колко струва?“ остава прост - колкото е номиналът, изписан върху монетата.

В еврозоната съществуват разменни, възпоменателни и колекционерски монети. Реална колекционерска стойност имат възпоменателните двуеврови монети, които всяка държава може да емитира в ограничен брой, както и специалните колекционерски издания от благородни метали.

Първите възпоменателни евромонети се появяват през 2004 година, а до днес са издадени стотици различни варианти.

Сред най-ценните е монетата на Монако, посветена на Грейс Кели, от която има едва 20 хиляди бройки и чиято цена може да достигне няколко хиляди евро. За сравнение, други популярни монети, като испанската с Дон Кихот или френската с Астерикс, се продават за значително по-скромни суми, в зависимост от тиража и състоянието им.

Монетната програма на БНБ предвижда България да пусне възпоменателна евромонета още в първата година от членството си в еврозоната, посветена на българската азбука. Планирани са и колекционерски монети, включително златно издание с образа на Св. Иван Рилски. Те обаче ще бъдат предназначени основно за колекционери и няма как да попаднат случайно в рестото от магазина.

