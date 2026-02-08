-
Още сме в съвместно управление, но излизаме на избори, коментира зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС
„Пожелавам успех на Крум Зарков. Ние не коментираме вътрешнополитическите въпроси на други партии”. Това заяви пред журналисти Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.
„В случая мога да кажа само, че го поздравявам. Той е човек, който има правна експертиза, има институционален опит. Това винаги е добре за политиката”, каза Сачева.
„Ние не определяме партньорствата си с партии по конкретни личности. Нека да видим първо какви политики ще предложи БСП. Ние още сме в съвместно управление, но излизаме на избори”, коментира тя.
Редактор: Ина Григорова
