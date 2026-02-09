Снимка: getty images
-
Обявяват номинациите за наградите "Икар"
-
Хиляди евакуирани в Мароко заради бурята "Марта" (ВИДЕО)
-
Освободиха от затвора венецуелски опозиционен лидер, близък до Мария Мачадо
-
Може ли да има обтягане на отношенията между САЩ и ЕС заради Гренландия
-
Самуел Финци: Аз съм български гражданин и ме интересува какво се случва тук
-
Борислав Сандов: Познавах хората от "Петрохан", не вярвам, че биха извършили злодеяние
Преди година 20-годишният сноубордист спечели и световната титла
Бронзовият олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров се завръща тази вечер на българска земя. 20-годишният талант завоюва първото за страната ни отличие от зимни игри – от Торино 2006 г.
ОЛИМПИЙСКИ МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: Тервел Замфиров грабна бронз в сноуборда
В малкия финал на паралелния гигантски слалом Замфиров се пребори за медала след изключително драматично спускане, решено с фотофиниш. Подиумът за студента по ветеринарна медицина идва година след като спечели световната титла и навлезе безапелационно в мъжкия сноуборд.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни