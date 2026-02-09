Бронзовият олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров се завръща тази вечер на българска земя. 20-годишният талант завоюва първото за страната ни отличие от зимни игри – от Торино 2006 г.

ОЛИМПИЙСКИ МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: Тервел Замфиров грабна бронз в сноуборда

В малкия финал на паралелния гигантски слалом Замфиров се пребори за медала след изключително драматично спускане, решено с фотофиниш. Подиумът за студента по ветеринарна медицина идва година след като спечели световната титла и навлезе безапелационно в мъжкия сноуборд.

Редактор: Дарина Методиева