Ако датата на провеждането на предсрочните парламентарни избори е 19 април, има вероятност да знаем името на бъдещия служебен премиер до края на тази седмица. Това каза в предаването "Твоят ден" преподавателят по конституционно право доц. Христо Орманджиев.



Той коментира, че след като стане ясен изборът на президента Илияна Йотова за служебен премиер, следва да се даде възможност да се представи състав на кабинета.

Ключова политическа седмица: Илияна Йотова ще проведе последни консултации с партиите

"Самият кандидат, който бъде посочен за служебен пример, би следвало да има срок, в който трябва да представи състав на своя кабинет", заяви доц. Орманджиев и допълни, че това би следвало да се случи в рамките на една седмица, въпреки че в Конституцията не е изрично посочено.

Той коментира и издаването на указ от президента за назначаване на служебно правителство. "Би следвало това да стане с два указа и да се случи в момента, в който вече имаме състав. Президентът в този случай също може да направи определени възражения по отношение на състава и това може да доведе до забавяне на назначаване. Разбира се, ние не знаем сега накъде клонят вижданията на президента Йотова и дали вече има оформено становище", каза още той.

На въпрос дали Румен Радев ще влезе в надпреварата за изборите през гражданско движение доц. Орманджиев заяви, че по-скоро Радев ще ползва мандат на друга партия, тъй като към момента няма достатъчен срок за цялостна регистрация на политическа партия по смисъла на Закона за политичките партии.

Редактор: Ивета Костадинова