Тя е била трудноподвижна и сама вкъщи към момента на пламването
77-годишна жена загина при пожар в дома си в село Цар Самуил, община Тутракан, предаде Darik.
Инцидентът е станал в понеделник. Тя е била трудноподвижна и към момента на възникване на пожара е била сама вкъщи.
Огънят е пламнал вследствие на неправилно ползване на печка на твърдо гориво.
Изгорели са 120 кв.м покривна конструкция и домашно имущество.
