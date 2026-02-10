77-годишна жена загина при пожар в дома си в село Цар Самуил, община Тутракан, предаде Darik .

Инцидентът е станал в понеделник. Тя е била трудноподвижна и към момента на възникване на пожара е била сама вкъщи.

Огънят е пламнал вследствие на неправилно ползване на печка на твърдо гориво.

Изгорели са 120 кв.м покривна конструкция и домашно имущество.

