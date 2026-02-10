Директорът на Специализираната детска болница в София - д-р Благомир Здравков, подаде оставка, съобщи самият той във Facebook.

„Днес депозирах оставката си пред министъра на здравеопазването в оставка. Напускам болницата с липса на примирение, с болка и тъга. Не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване“, пише Здравков.

Каква е причината за тежките усложнения след грип

Той посочва, че през изминалата година, вместо съдействие, е получавал „системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог“, което според него прави невъзможно модернизирането и стратегическото планиране за бъдещето на болницата.

В публикацията си д-р Здравков отбелязва постиженията на лечебното заведение по време на неговото ръководство: десетки хиляди лекувани деца, ръст на екипа от специалисти и специализанти, по-добро заплащане и повишено доверие от страна на родителите и обществото. „Това не може да бъде заличено с преписки, папки или подпис на чиновник“, отбелязва той.

Здравков добавя, че винаги е работил като лекар, участвайки в десетки мисии зад граница и осигурявайки лечение на тежко болни деца, което не било възможно в България. „Никой не може да ме спре да бъда лекар. Ако не в България, ще продължа да работя там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават“, пише още той.

Здравков: Родителите да следят за усложнения при децата, болни от грип

Д-р Здравков благодари на колегите и на родителите за доверието и съвместната работа в болницата.

Редактор: Ралица Атанасова